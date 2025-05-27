الربيعة: “لا حج بلا تصريح” تهدف لسلامة النظاميين

البلاد ــ الرياض

أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن المملكة استقبلت أكثر من مليون حاج عبر المنافذ، حيث وفرت لهم كامل سبل الراحة والتيسير.

وأضاف “الربيعة”- خلال المؤتمر الحكومي للحج- أن نسبة الحجاج من الإناث بلغت 47 %، فيما بلغت نسبة الذكور 53 %.

وأضاف الربيعة: إن المملكة لن تسمح بحدوث أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في منظومة خدمات الحجاج أحدث نقلة نوعية كبيرة، وسهّل أداء النسك بشكل غير مسبوق، ومن أبرز أدواته بطاقة “نسك”، التي تم إصدار أكثر من 1.4 مليون نسخة منها حتى الآن.

وكشف الوزير عن إطلاق أكثر من 30 خدمة جديدة مخصصة لحج هذا العام ضمن تطبيق “نسك”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج، وتيسير إجراءاتهم من لحظة الوصول وحتى المغادرة. كما أشار إلى أن عمليات تفويج الحجاج من المشاعر، تتم وفق معايير دقيقة، تضمن سلامتهم وانسيابية تنقلاتهم خلال أيام النسك.

يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع قرب بدء العد التنازلي لانطلاق موسم الحج، حيث لا يزال ضيوف الرحمن يتوافدون من كل حدب وصوب إلى العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث كشفت أحدث إحصائيات للمديرية العامة للجوازات عن وصول نحو مليون حاج من خارج المملكة.

وأضاف “الربيعة”، أن 94 % من الحجاج القادمين من الخارج جاؤوا جوًا، فيما وصل إلى المملكة عبر المنافذ البرية 4.83 %، وعبر المنافذ البحرية قرابة 0.5 %، مشيرًا إلى أن 249.4 ألف حاج جاؤوا عبر مبادرة “طرق مكة”.

ولفت إلى أن معرض ومؤتمر الحج أسهم في توثيق الاتفاقات والتعاقدات بين الشركات عبر منصة “نسك”، وذلك بالتكامل مع وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج وجودتها، مشيرًا إلى أن الاستعدادات المبكرة جرت بإشراف مكتب مشروع الحج “Hajj PMO”، الذي يديره برناج “ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية 2030.

واستعرض “الربيعة” جهود مكتب مشروع الحج؛ إذ أكد أنه استطاع إنجاز 609 خطط، تتضمن 6.2 ألف مهمة، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية بين الجهات كافة، كان آخرها لقاء لتعزيز التعارف بين القيادات الميدانية للحج الأسبوع الماضي. وتطرق وزير الحج والعمرة إلى التحول الرقمي، الذي تشهده المملكة في الوقت الراهن، خاصة على مستوى خدمات الحج والعمرة؛ إذ استعرض بعض المبادرات في هذا الصدد، بينها “بطاقة نسك”، التي توفر خصائص أمنية وصحية متقدمة، بما يضمن تنقل الحجاج بسهولة، وتيسير دخولهم إلى الحرم، كما أنها تحتوي على معلومات عن الحاج وحالته الصحية والسكنية، مؤكدًا أنه تم إصدار 1.4 مليون بطاقة حتى الآن للحجاج والعاملين في منظومة الحج. وفي السياق ذاته، أكد “الربيعة” أن هذا العام يشهد تطويرًا شاملًا لتطبيق “نسك”، بإضافة 100 خدمة شاملة العامة لتحسين تجربة العمرة والزيارة، موضحًا أنه تم إضافة 30 خدمة جديدة للتطبيق مخصصة لموسم حج 1446 هـ، ليكون خير مرافق للحجاج في أداء المناسك والحصول على الخدمات المختلفة. وحول الاستعدادات الميدانية لموسم الحج، أكد “الربيعة” أنه جرى التأكد من جاهزية البنى التحتية وشبكات الكهرباء تجربة ضخ المياه في المخيمات، وتنفيذ فرضيات واسعة في مجالات النقل والتفويج، بالإضافة إلى فحص وتجهيز المساكن، والتأكد من جاهزية العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

كما شدد على أهمية مبادرة “لا حج بلا تصريح”، التي تهدف لسلامة الحجاج النظاميين، إذ إن استخدام الطرق غير النظامية لأداء الفريضة، يعرض سلامة سالكيها للخطر، مثمنًا الأدوار التي قامت بها دول مختلفة، من أجل محاربة عروض الحج الوهمية.