الجاسر: قطار المشاعر ينقل 2.5 مليون خلال الحج

البلاد- الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، على اكتمال استعدادات منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا لعام 1446.

وقال الجاسر، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لحج هذا العام: إن قطار المشاعر يستوعب 72 ألف راكب في الساعة، ويوفر أكثر من 2.5 مليون مقعد خلال موسم الحج، مشيرًا إلى تهيئة 7 آلاف رحلة بواسطة 62 شركة طيران، ويتوقع وصول 5 آلاف حاج عبر موانئ المملكة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على التوسع في التقنيات الحديثة؛ لتسهيل تجربة الحجاج، لافتًا إلى توسيع تجربة الطرق المبردة لتخفيف شدة حرارة الجو على الحجاج، وتحسين بيئة التنقل، ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن.

وكشف الجاسر عن أدوات التوسع في التقنية الحديثة، التي ينفذها المركز الوطني لسلامة النقل، مثل طائرات بدون طيار (الدرونز)؛ كأداة متقدمة لتوثيق مواقع الحوادث والوقائع بمستوى عالٍ من الدقة والسرعة، وتتيح هذه التقنية التقاط صور جوية بانورامية ثلاثية الأبعاد، تسهم في تحليل المشهد بشكل شامل، ودعم التحقيقات الفنية بكفاءة أكبر.

وأكد الجاسر اكتمال استعدادات منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا لعام 1446.

وقال الجاسر خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لحج هذا العام: إنه تم تهيئة 7 آلاف رحلة بواسطة 62 شركة طيران، ويتوقع وصول 5 آلاف حاج عبر موانئ المملكة.