الاتفاق يتوّج بطلاً لأندية المنطقة الشرقية تحت 13 عامًا

الدمام- البلاد

تُوّج فريق الاتفاق تحت 13 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة أندية المنطقة الشرقية، عقب فوزه المستحق على نظيره فريق القادسية بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين وسط أجواء حماسية.

افتتح اللاعب يزن العلي التسجيل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله محمود المهري الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ليعود العلي مجددًا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 20، مؤكدًا تفوّق الاتفاق وسيطرته على مجريات اللقاء.

وعقب نهاية المباراة، أُقيمت مراسم التتويج بحضور الرئيس التنفيذي للنادي حمد المطوع، ورئيس لجنة كرة القدم حاتم المسحل، إلى جانب المدير الفني للفئات السنية الكابتن أحمد الحنفوش، حيث هنّأوا اللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز المميز.

من جهته، عبّر مدرب الفريق الكابتن محمد آل يحيى عن فخره واعتزازه بهذا التتويج، مؤكدًا أن اللقب جاء ثمرةً لجهود جماعية وعمل متكامل، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم الإداري المستمر ودور إدارة النادي في تهيئة البيئة المناسبة لصناعة جيل مميز من النجوم.