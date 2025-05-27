الرياضة استحقاقات قارية تقرب” الدون” من الأهلي

بدر النهدي- جدة نشر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” رسالة ألمح فيها بانقضاء مدته مع ناديه الحالي النصر، بعدما شكر الجميع، مرفقًا صورة من خلالها يرتدي فيها قميص نادي النادي العاصمي قائلاً:” انتهى هذا الفصل‏ والقصة لا تزال قيد الكتابة‏.. شكرًا للجميع”. وفي التوقت ذاته، تداولت مصادر عدة أن النجم رونالدو يفضل البقاء في دوري روشن السعودي، وأنه يقترب بشكل كبير من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تنتظره استحقاقات قارية خلال الفترة القادمة. كما أشارت المصادر إلى أن النجم الذي فضل عدم مغادرة الدوري السعودي، قد ارتبط اسمه أيضًا بنادي الهلال خلال الفترة الماضية.