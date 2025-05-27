أمين عسير: المنطقة تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال

البلاد- أبها
أكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أن منطقة عسير تشهد تحولًا نوعيًا على خارطة الاستثمار السياحي، ويتوقع أن تتجاوز استثمارات القطاع البلدي حاجز 16 مليار ريال خلال السنوات القادمة، بدعم من شراكات ناجحة مع القطاع الخاص والذراع الاستثماري للأمانة “قمم السراة”.
واستعرض الجالي خلال مشاركته بورقة عمل ضمن جلسات منتدى عسير للاستثمار2، المنعقد في جامعة الملك خالد، حزمة من المنجزات والمشروعات التنموية والاستثمارية التي تهدف إلى دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.
ولفت النظر إلى ارتفاع نسبة المشروعات الاستثمارية في عسير بنسبة 525% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بنسبة 139% خلال نفس الفترة، مما يعكس تطور منظومة الاستثمار في المنطقة، متطلعاً إلى أن تصل الاستثمارات البلدية 16 مليار ريال خلال السنوات القادمة، في حين بلغ الانفاق على مشاريع تحسين البنية التحتية خلال العامين الماضيين 7 مليارات ريال، شملت تنفيذ مشاريع الصيانة والتحسين 2500 كم من الطرق، وسفلتة أكثر من 150 موقعًا، وإنشاء 625 حديقة، إلى جانب تطوير حديقة عسير المركزية بمساحة تجاوزت 2.4 مليون متر مربع، ليصل إجمالي حجم المشاريع إلى أكثر من 23 مليار ريال.
وأشار إلى أن منطقة عسير سجّلت أعلى نسبة نمو في الإيرادات الاستثمارية على مستوى المملكة بنسبة بلغت 42٪، بفضل مقوماتها الاقتصادية وجاذبيتها العالية للاستثمار، موضحاً أنه تم خلال العامين الماضيين العمل على البنية التحتية للمنطقة من خلال تطوير 142 حديقة بمساحة إجمالية تجاوزت 2,421,605 متر مربع، ليصل إجمالي الحدائق في المنطقة إلى 625 حديقة، وتنفيذ أكثر من 2,500 كيلومتر من مشاريع تطوير وتحسين الطرق، وتنفيذ أكثر من 260 مشروعًا لتصريف مياه الأمطار والسيول، وتسليم أكثر من 150 مخططًا سكنيًا، منوهاً أن الأمانة حققت نسبة إنجاز 100٪ في المناطق ذات الأولوية، مما يعكس التزام الأمانة بتحقيق جودة الحياة في عسير، وتعزيز البيئة الحضرية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأفاد بأن الأمانة شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، من أبرزها انخفاض مؤشر التشوه البصري بنسبة 19.6% خلال ستة أشهر، ونمو التحول الرقمي بنسبة 1196%، عبر أتمتة 36 منتجًا على منصة “بلدي”، إلى جانب سداد ما نسبته 100% من مستحقات المقاولين حتى عام 2024، و80% حتى عام 2025، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية للقطاع البلدي.
وأكد أمين عسير في ختام كلمته أن الأمانة تواصل جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الامتثال والشفافية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك في إطار طموحها لنهضة تنموية كبيرة تجعل من منطقة عسير بيئة استثمارية واعدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.