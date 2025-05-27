أمير المدينة يستعرض جهود “الجوازات” في خدمة الحجاج عبر المنافذ

البلاد – المدينة المنورة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة، في مكتب سموه، مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات الجهات الحكومية لموسم حج هذا العام 1446هـ.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة، في مكتب سموه، مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات الجهات الحكومية لموسم حج هذا العام 1446هـ.
ونوّه الأمير سلمان بن سلطان خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات في تسهيل دخول وتنقّل حجاج بيت الله الحرام عبر مختلف المنافذ، مشيدًا بالتكامل القائم بين الجوازات وبقية الجهات المعنية، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله- وبتوجيه مباشر من سموّ وزير الداخلية؛ لتقديم أرقى الخدمات منذ لحظة القدوم حتى المغادرة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض خطط الجوازات التشغيلية الخاصة بموسم الحج، التي تركز على استخدام التقنية الحديثة، والتحقق من سلامة الوثائق بفاعلية عالية، إلى جانب دعم الجهود الميدانية في منطقة المدينة المنورة؛ لضمان انسيابية استقبال الحجاج.
وثمّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، ما تقدمه مبادرة “طريق مكة”، من خدمات استباقية لحجاج الخارج في بلدانهم، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار، ويعزّز من جودة تجربة الحجاج في مطارات المملكة، لا سيما مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
من جانبه، عبّر اللواء الدكتور صالح المربع عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة، مؤكدًا جاهزية المديرية العامة للجوازات لتأدية مهامها خلال الموسم، وفق منظومة عمل متكاملة تسعى لتحقيق أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، بدعم من الكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات المتقدمة.