أكثر من 60 لعبة حماسية وتجربة عالمية لزوار سيتي ووك في موسم جدة 2025

خالد بن مرضاح- جدة

تتحول “سيتي ووك ” في موسم جدة 2025 إلى مساحة مفتوحة للمرح والتشويق، حيث تُعيد تعريف مفهوم الترفيه الحي، عبر حزمة متكاملة تضم أكثر من 50 نوعًا من الألعاب، و10 تجارب حماسية تتناسب مع مختلف الأعمار، إضافةً إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تجعل من الزيارة رحلة مليئة بالإثارة لكل أفراد العائلة.

يجد الأطفال عالمهم الخاص في “سيتي ووك”، حيث صُممت لهم ألعاب مميزة بمستوى عالٍ من السلامة والمرح، تمنحهم تجربة ترفيهية غنية، وتضمن لأهاليهم الطمأنينة، كما خصصت مساحات مليئة بالتحدي والمغامرة للشباب، تجمع بين السرعة والتشويق، وتدفع حدود التجربة نحو مستويات جديدة، بألعاب تفاعلية تُشعل روح الحماس وتمنحهم فرصة إطلاق طاقاتهم، كما خصصت للعائلات تجارب استثنائية تدمج بين اللعب والمشاركة الجماعية، لعيش لحظات فريدة، وأجواء مميزة وسط خيارات لا نهائية من التجارب الترفيهية.

يعد التنوع هو السمة الأبرز في تجارب “سيتي ووك”، حيث تفتح كل منطقة أفقًا جديدًا من الترفيه، وترتبط كل لعبة بثقافة أو أسلوب حياة، الأمر الذي يعكس روح موسم جدة 2025، في تقديم فعاليات شاملة ومبتكرة، تستقطب العائلات، والأفراد، والزوار من الداخل، والسياح من الخارج، ضمن مشهد ترفيهي يعكس صورة جدة على الخارطة السياحية والترفيهية.



جودة التجربة لم تأت من فراغ، فالألعاب والتجارب الحية في “سيتي ووك” تم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة؛ لضمان بيئة ترفيهية آمنة وحديثة وتفاعلية، حيث يتم

فحص كل تجربة دوريًّا، وتشغيلها عبر كوادر محترفة، لتضمن المتعة الكاملة طوال فترة استمرار فعاليات موسم جدة في المنطقة.

“سيتي ووك” لا تقدم ألعابًا فقط، بل تجارب حية تدمج بين العروض التفاعلية، والفعاليات الترفيهية، والموسيقى الحية، مما يجعل الزائر يعيش لحظات متواصلة من المتعة والدهشة، في تنوع يعكس التزام موسم جدة بتقديم محتوى ترفيهي عالمي يعزز جودة الحياة، ويدعم الابتكار والإبداع المحلي، عبر إشراك المواهب السعودية في تنظيم وإدارة الفعاليات.

“سيتي ووك” لم تُصمم لتكون مجرد منطقة ألعاب، بل مساحة مفتوحة للتعبير والتفاعل، وإعادة اكتشاف متعة الحياة اليومية من منظور مختلف، فكل زيارة تكشف مفاجأة جديدة، وكل تجربة تمثل خطوة في مسار تطوير الترفيه الاحترافي في المملكة، بما يعكس طموحات “رؤية السعودية 2030” في جعل جدة مركزًا ترفيهيًّا عالميًّا.