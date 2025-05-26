الإقتصاد

60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من الاستحقاقات المُصدرة من عام 2025م إلى 2029م، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بقيمة 60.3 مليار ريال.
وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح:
– الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032.
-الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.
– الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036.
– الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039.
– الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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