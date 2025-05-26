60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

البلاد – الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من الاستحقاقات المُصدرة من عام 2025م إلى 2029م، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بقيمة 60.3 مليار ريال.

وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح:

– الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032.

-الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.

– الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036.

– الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039.

– الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.