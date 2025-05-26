6 خرائط لمعرفة الطرق والاتجاهات بموسم الحج

البلاد ــ الرياض

كشفت قوات أمن الحج لشؤون المرور، إتاحة (6) خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات، تشمل: خريطة مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة مِنى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.

ودعت قوات أمن الحج لشؤون المرور ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من هذه الخرائط في تحديد مساراتهم، واتجاهات الحركة، والتصعيد، والنفرة. يأتي ذلك ضمن جهود قوات أمن الحج والعمرة في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم، لتحقيق إتمام مناسك الحج بيسر وطمأنينة. من ناحية أخرى، أطلقت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام أمس، مبادرة “عشر وارفة” العلمية، لإثراء تجربة القاصدات في موسم حج 1446هـ.

وتهدف المبادرة إلى بيان فضل العشر من ذي الحجة؛ وفق منهج علمي رصين يعزِّز الجوانب الإيمانية لهذه الأيام المباركة.

وتتضمن المبادرة سلسلة دروس علمية منهجية مؤصلة؛ تهدف لتعزيز القيم الإيمانية، وبيان قدسية الأيام العشر المباركة، وتهيئة الأجواء التعبدية للقاصدات وإروائهم من فضائلها، وتغذيتهم الإيمانية برحماتها، إضافةً إلى عددٍ من البرامج لتعميق أثر شعيرة الحج في وجدان وسلوك حاجَّات بيت الله الحرام، وإثرائهن بكل ما من شأنه إنجاح رحلتهن الإيمانية، وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.