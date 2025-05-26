236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي

البلاد – الرياض

ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 15.6 % لعام 2023 ، بزيادة 1.6 % مقارنة بعام 2022، وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي للهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ ، مقارنة بـ 45.8 مليار ريال عام 2022 ، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. في المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، مرتفعة إلى 11.8 مليار ريالٍ.

في السياق ، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية 71.6 % ، من أبرزها: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وبالنسبة للجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لنفس العام نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.