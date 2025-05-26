وزارة الرياضة تشارك في فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF) في لندن

البلاد- الرياض



تشارك وزارة الرياضة كشريك إستراتيجي في فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF)، الذي تُنظّمه وزارة الاستثمار لمدة يومين، في الفترة من 27 إلى 28 مايو الجاري، وذلك في مقر ملعب نادي توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور نخبة من صنّاع القرار، والمستثمرين، وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار الرياضي من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المنتدى الذي يعد منصة رائدة للمستثمرين، إلى مناقشة مستقبل الاستثمار الرياضي العالمي، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الخبرات حول أبرز الفرص والتجارب الاستثمارية الجاذبة في المنطقة، نحو المساهمة في تشكيل مستقبل الرياضة فيها.

ويتضمن المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية لممثلي وزارة الرياضة، والتي ستتناول بدورها موضوعات رئيسة، تندرج تحت الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي السعودي، ورفع كفاءة استثمار المنشآت الرياضية، بما يدعم تنـامي دور الشرق الأوسط في خارطة الاستثمارات الرياضية العالمية.

وتعكس مشاركة وزارة الرياضة في هذا المنتدى، التزامها التام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، إضافةً إلى المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رياضي واستثماري بارز على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز سبل التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.