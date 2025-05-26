عالم الصناعة

تشارك منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض هانوفر ميسي “عالم الصناعة” ، بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الحالي ، وذلك ضمن الجناح السعودي في المعرض، وتستعرض المنظومة رحلة تطوّر وتحوُّل القطاع الصناعي في المملكة، وأحدث الحلول الذكية في عمليات التصنيع.

منارة الأعمال

أطلق مركز عطاء للأعمال بغرفة الطائف ، بالتعاون مع “منشآت”، أكبر تجمع اقتصادي لرجال وسيدات ورواد الأعمال، تحت عنوان “منارة الأعمال الاقتصادي” بحضور نحو 200 شخصٍ من قطاع الأعمال والمهتمين. وأوضح رئيس المجلس الإشرافي بالمركز بندر العصيمي، أن التجمع شهد تقديم عدة خدمات منها خدمة “طموح”، و”جدير”.

جمعية المرأة

أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة في التعدين رنا بنت عبدالله الزمعي أن الجمعية ستنهض بدور المرأة ، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية كقطاع التعدين، الذي يشهد نموًا متسارعًا في إطار رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإكسابها المهارات العالية المتوافقة مع احتياجات قطاع التعدين.