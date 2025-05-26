الرياضة مفاجأة| رونالدو يقترب من قيادة الهلال في المونديال

محمد النجيري- الرياض

كشفت مصادر موثوقة عن اقتراب قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة هجوم نادي الهلال في كأس العالم للأندية 2025، بعد ضغط مُلاك النادي على الإدارة الهلالية، ورغبة اللاعب الملحة في ختام مشواره باللعب في مونديال الأندية، وتمثيل الهلال لموسم واحد. ويرى ملاك الهلال أن أحد الحلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي هذا الموسم، سيكون بقدوم رونالدو؛ الذي سينعش الحضور الجماهيري، والمداخيل الإعلانية بقيمة مالية كبيرة؛ كون اللاعب يمتلك قاعدة هائلة من المعجبين حول العالم. وقد وصلت المفاوضات بين سائر الأطراف لمرحلة متقدمة، وإن كانت توجد عوائق بسيطة، تتمثل في تمسك الإدارة رفض تسلم رونالدو شارة القيادة، وعدم تمتعه ببعض الامتيازات التي كان يحصل عليها في النصر. الأيام، وربما الساعات القليلة المقبلة؛ ستكشف عن موعد إتمام الصفقة، التي ستكون حديث العالم؛ كونها بين قطبي الرياض.