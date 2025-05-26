الإقتصاد مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11075 نقطة

البلاد- الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (76.18) نقطة، ليقفل عند مستوى (11075.96) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (202) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (70) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (171) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأسترا الصناعية، والمجموعة السعودية، ودار الأركان، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات رؤوم، وجبل عمر، وزجاج، وسهل، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%)، و(4.31%). وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وباتك، والباحة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (237.23) نقطة؛ ليقفل عند مستوى (26780.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.