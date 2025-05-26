لمن لم يستكملوا التنفيذ.. استمرار تمويل «البناء الذاتي» و»أرض وقرض»

البلاد – الرياض

أطلق صندوق التنمية العقارية آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية والدعم السكني لمستفيدي منتجي “البناء الذاتي” و”أرض وقرض”، ممن تجاوزوا 36 شهرًا دون استكمال مراحل بناء منازلهم ، وتتيح للمستفيدين إكمال مراحل بناء منازلهم بما لا يتجاوز صرف 6 دفعات تمويلية وفق شروط وضوابط تضمن استمرارية الدعم السكني حتى التحقق من الجاهزية الكاملة للسكن.

وأكد أن من أبرز شروط صرف الدفعة الثانية لمستفيدي “البناء الذاتي” إنجاز ما لا يقل عن 40 % من مراحل البناء، فيما لا يُشترط تحقيق نسبة إنجاز لمستفيدي “أرض وقرض” عند تقديم الطلب، مع استثناء من لم يصرف الدفعة الأولى من شرط تحديث مراحل البناء ويمكنهم الاستفادة من الآلية.

وشد الصندوق على أهمية التزام المستفيدين بتحديث مراحل البناء بعد صرف كل دفعة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ صرف الدفعة التمويلية لضمان استمرارية الدعم السكني. وأكد على أن الآلية الجديدة تتيح للمستفيدين الراغبين في استكمال بناء مساكنهم تقديم طلب تمديد المهلة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق ليتمكنوا من صرف الدفعات عبر الجهات التمويلية وإعادة الدعم السكني.