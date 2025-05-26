كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. البطولات الكبرى تحط رحالها في الرياض

محمد الجليحي- الرياض
أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) وشركة إلكترونيك آرتس (EA) اليوم عن استضافة التصفيات النصفية لسلسلةApex Legends Global Series (ALGS)، وبطولة العالم الاحترافية للعبةEA SPORTS FC 25، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تعود إلى الرياض في نسخة ثانية مرتقبة هذا الصيف.
وتعكس هذه الخطوة المكانة المتنامية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ كمنصة عالمية رائدة تحتضن أبرز الألعاب وأكثرها جماهيرية في القطاع.
ومن خلال استضافة بطولات كبرى مثل ALGS وFC Pro، تواصل المؤسسة توسيع انتشار الألعاب الرائدة، واستقطاب جماهير جديدة، وخلق فرص أوسع للاعبين والفرق على حد سواء. كما يؤكد انضمام هاتين البطولتين العالميتين إلى جدول البطولة مدى التطور اللافت الذي حققته كأس العالم للرياضات الإلكترونية في فترة زمنية قصيرة.
وبعد نجاح ظهورها الأول في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي شهدت نهائيًا تاريخيًا من 13 مباراة بين 12 فريقًا، تعود لعبة Apex Legends بسلسلتها الرسمية إلى العاصمة الرياض؛ لتشعل حماس عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية هذا العام.
وتُقام التصفيات النصفية لسلسلة ALGS خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو، بجوائز مالية ضخمة تبلغ مليوني دولار، وبمشاركة 40 من نخبة فرق العالم في منافسة شرسة على اللقب. وتنطلق البطولة بمرحلة المجموعات يومي 10 و11 يوليو، حيث تُقسّم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل منهما 20 فريقًا، وتتنافس في سلسلة من 10 مباريات لتحديد المتأهلين. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الحاسمة في 13 يوليو، بينما تخوض الفرق المصنفة من المركز الثامن حتى السابع عشر جولة الفرصة الأخيرة، ضمن نصف النهائي في 12 يوليو، للتنافس على المقاعد الستة المتبقية في النهائي. ويحصل الفريق المتوّج بالبطولة على جائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، إلى جانب 1000 نقطة قيّمة تُسهم في تأهله إلى نهائيات ALGS لموسم 2025.
أما بطولة العالم الاحترافية للعبة EA SPORTS FC 25، فستُقام بين 7 و10 أغسطس، حيث يتنافس أفضل اللاعبين في العالم على جائزة مالية إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار، تشمل 500 ألف دولار مخصصة لتصفيات الفرصة الأخيرة والتصفيات التمهيدية، بينما ينال البطل المتوّج جائزة قدرها 250 ألف دولار. وتنطلق تصفيات الفرصة الأخيرة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس في الرياض، بمشاركة 512 لاعبًا يتنافسون على بطاقات التأهل إلى التصفيات التمهيدية. ويخوض 48 لاعبًا مرحلة التصفيات التمهيدية لحجز المقاعد الأربعة المتبقية في البطولة العالمية. وتُقام مرحلة المجموعات يومي 7 و8 أغسطس، بمشاركة 32 لاعبًا، تليها الأدوار الإقصائية التي تنطلق في 9 أغسطس من دور الـ 16، وتُختتم المنافسات في 10 أغسطس بإقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، إلى جانب مباراة تحديد المركز الثالث.
وجاء اعتماد تصفيات الفرصة الأخيرة في بطولة العالم الاحترافية للعبة EA SPORTS FC 25؛ عطفًا على القصة الملهمة التي شهدتها نسخة 2024، حين نجح اللاعب البرتغالي جواو فاسكونسيلوس (jafonsogv) في تحقيق اللقب بعد انطلاقه من هذه التصفيات تحديدًا. وبعد هذا الإنجاز الاستثنائي، بات من الضروري ترسيخ هذا النموذج التنافسي، ضمن مسار التأهل الرسمي لنسخة 2025، ما يمنح أكثر من 500 لاعب فرصة ثمينة للمنافسة على أحد المقاعد الخمسة المتبقية في التصفيات التمهيدية للبطولة العالمية. وتشهد نسخة هذا العام حضورًا لعدد من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم بطل نسخة 2024، أنديرس فيرجانج، ممثلاً عن كبرى أندية كرة القدم والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وتعليقًا على هذا الموضوع، صرح فابيان شويرمان، المسؤول الرئيسي عن الألعاب في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “تُعتبر كل من ALGS وFC Pro من أكثر البطولات العالمية شهرة وتنافسية في عالم الرياضات الإلكترونية. وبفضل شراكتنا مع EA، نفتح الأبواب أمام اللاعبين من جميع المستويات؛ بدايةً من الهواة الصاعدين إلى المحترفين؛ للمشاركة في الحدث العالمي الأكبر. نحن متحمسون لاستقبال نخبة أندية كرة القدم والرياضات الإلكترونية في الرياض، ضمن بطولة FC Pro، ونتطلع أيضًا لعودة ALGS إلى العاصمة بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته العام الماضي. ما نشهده اليوم هو انطلاقة حقيقية نحو مستقبل الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية متكاملة، وهذه ليست سوى البداية”.
وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 إلى مدينة الرياض، لتوحّد من جديد اللاعبين وعشّاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم ضمن منافسة عالمية على اللقب الأغلى. وتتميز هذه البطولة بنظامها المبتكر متعدد الألعاب، الذي يكرّس مهارات الأندية واللاعبين وقدرتهم على المنافسة عبر مختلف المنصات والأنواع. وتجمع المنافسات أبرز الفرق وألمع النجوم وأشهر الأسماء في عالم الألعاب، في حدث هو الأكبر والأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.
وستشهد نسخة 2025 مشاركة 2,000 لاعب من نخبة المحترفين، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة مختلفة، على جوائز مالية قياسية تزيد قيمتها عن 70 مليون دولار.
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