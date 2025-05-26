قبول احتجاج النصر ضد مشاركة الرويلي.. وهبوط العروبة

قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي قبول احتجاج نادي النصر ضد نادي العروبة، على خلفية مشاركة الحارس رافع الرويلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الجوف، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري روشن للمحترفين، والتي انتهت لصالح العروبة بهدفين مقابل هدف.

وكان النصر قد تقدم باحتجاج رسمي على عدم قانونية مشاركة الرويلي، مستندًا إلى أنه يشغل وظيفة حكومية، مما يتعارض مع لوائح الاحتراف التي تشترط تفرغ اللاعب المحترف بشكل كامل.

وبناءً على هذا القرار، سيتم احتساب نقاط المباراة لصالح النصر، وهو ما سيرفع رصيده إلى 70 نقطة، ويعزز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وذلك في ضوء نتيجتي مباراتي الفتح والنصر، والهلال والقادسية في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن. فيما تم تغريم نادي العروبة 50 ألف ريال بسبب مخالفته للقانون.

وقد أسهم سحب النقاط من العروبة في إعلان هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تراجع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ17، ليُرافق بذلك فريق الرائد، صاحب المركز الـ18، في رحلة الهبوط.