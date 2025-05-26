الرياضة

شاهد| في ليلة أسطورية.. الاتحاد يعبر ضمك ويحتفي بلقب روشن

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

أسعد فريق الاتحاد جمهوره الغفير، وتغلب على نظيره ضمك، بهدف وحيد، في ليلة التتويج، ضمن منافسات الجولة الـ 34 بدوري روشن.

سجل الهولندي ستيفن بيرجوين الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 72.

 

 

 

وكان الاتحاد قد حسم لقب دوري روشن في وقت سابق بشكل رسمي، ليدخل هذه المباراة بدون أي حسابات، والاكتفاء فقط بالاحتفال مع جماهيره باللقب.

 

 

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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