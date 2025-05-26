شاهد| في ليلة أسطورية.. الاتحاد يعبر ضمك ويحتفي بلقب روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
أسعد فريق الاتحاد جمهوره الغفير، وتغلب على نظيره ضمك، بهدف وحيد، في ليلة التتويج، ضمن منافسات الجولة الـ 34 بدوري روشن.
سجل الهولندي ستيفن بيرجوين الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 72.
وكان الاتحاد قد حسم لقب دوري روشن في وقت سابق بشكل رسمي، ليدخل هذه المباراة بدون أي حسابات، والاكتفاء فقط بالاحتفال مع جماهيره باللقب.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽️
الاتحاد يسجل أولا.. بيرجوين يضعها في الشباك ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 0 ضمك #دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/Ncingz1wMW
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025
تيفو هناك.. وهدف هنا 🤩🟡#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/Q9WFIbfBJY
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025
التيفو رقم ثلاثة: جزء من قصة التتويج😍🔥
مدرج الاتحاد يرويه بطريقته🏟️⚫#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/RQAcsssRVE
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025