الرياضة

شاهد| الهلال يتغلب على القادسية ويحجز مقعدًا في النخبة

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

حجز فريق الهلال مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد ضمان وصافة ترتيب دوري روشن، بعد تغلبه في لقاء الجولة الختامية للمسابقة على حساب القادسية بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية الهلال في مرمى القادسية كل من ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسيرجي سافيتش في الدقيقة 69، ليترفع رصيد الهلال إلى 75 نقطة وينهي الموسم في المرتبة الثانية، ويتوقف رصيد القادسية عند 68 نقطة ويحتل المركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *