شاهد| الهلال يتغلب على القادسية ويحجز مقعدًا في النخبة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
حجز فريق الهلال مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد ضمان وصافة ترتيب دوري روشن، بعد تغلبه في لقاء الجولة الختامية للمسابقة على حساب القادسية بنتيجة 2-0.
سجل ثنائية الهلال في مرمى القادسية كل من ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسيرجي سافيتش في الدقيقة 69، ليترفع رصيد الهلال إلى 75 نقطة وينهي الموسم في المرتبة الثانية، ويتوقف رصيد القادسية عند 68 نقطة ويحتل المركز الرابع.
هددددددف⚽!
الثاني للهلال.. سافيتش يعزز تقدم فريقه🔥🥅
الهلال 2 × 0 القادسية#دوري_روشن_السعودي#الهلال_القادسية | #SSC pic.twitter.com/d4AcGk8BK3
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025
هددددددف⚽!
الأول للهلال.. ميتروفيتش من علامة الجزاء🔥🥅
الهلال 1 × 0 القادسية#دوري_روشن_السعودي#الهلال_القادسية | #SSC pic.twitter.com/vlRy29ivCr
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025