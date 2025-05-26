الرياضة

شاهد| الفتح يقلب الطاولة على النصر بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فقد فريق النصر فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أمام مضيفه الفتح 2/3 وأنهى انتصار الهلال على القادسية الصراع على البطاقة الثالثة للمشاركة في نخبة آسيا لمصلحته رفقة ثنائي جدة، الأهلي حامل اللقب، والاتحاد بطل دوري روشن.

 

سجل لفريق النصر كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني في الدقيقتين 42 و 75، وأحرز ثلاثية الفتح ماتياس فارغاس في الدقيقة 45+4 من عمر اللقاء، ومراد باتنا في الدقيقة 81، وأضاف ماتيوس ماتشادو الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

وتجمد رصيد النصر عند النقطة 70 محتلاً المركز الرابع في ترتيب دوري روشن وتبخرت أحلامه في المشاركة بنخبة آسيا، بينما رفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز العاشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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