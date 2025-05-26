شاهد| الفتح يقلب الطاولة على النصر بثلاثية

البلاد- جدة
فقد فريق النصر فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أمام مضيفه الفتح 2/3 وأنهى انتصار الهلال على القادسية الصراع على البطاقة الثالثة للمشاركة في نخبة آسيا لمصلحته رفقة ثنائي جدة، الأهلي حامل اللقب، والاتحاد بطل دوري روشن.
سجل لفريق النصر كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني في الدقيقتين 42 و 75، وأحرز ثلاثية الفتح ماتياس فارغاس في الدقيقة 45+4 من عمر اللقاء، ومراد باتنا في الدقيقة 81، وأضاف ماتيوس ماتشادو الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.
وتجمد رصيد النصر عند النقطة 70 محتلاً المركز الرابع في ترتيب دوري روشن وتبخرت أحلامه في المشاركة بنخبة آسيا، بينما رفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز العاشر.
الفتح يقلب الطاولة على النصر بنتيجة 3-2
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/3JJD25anef
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025