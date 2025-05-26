شاهد| الأخدود يضمن البقاء.. والوحدة يودع روشن

البلاد- جدة

بعد ريمونتادا أسطورية، ضمن فريق الأخدود البقاء في دوري روشن، بعد فوزه على نظيره الخليج في الوقت القاتل 3-2.

سجل اللاعب كونستانتينوس فورتونيس الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 47. وفي الدقيقة 60 عاد اللاعب كونستانتينوس فورتونيس ليسجل الهدف الثاني لفريق الخليج. وتمكن اللاعب مهند القيضي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق الأخدود في الدقيقة 65، مستغلًا تمريرة من زميله نوليدج موسونا. وأدرك اللاعب صالح العباس هدف التعادل لفريق الأخدود في الدقيقة 90+6. وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب صالح العباس هدف الفوز لفريق الأخدود.

وفي لقاء آخر، ودع فريق الوحدة دوري روشن، بعدما خسر أمام نظيره الاتفاق 2-1.

بتلك النتيجة، ودع فريق الوحدة دوري روشن، بعدما تجمد رصيده عند 33 نقطة بالمركز السادس عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 50 نقطة بالمركز السابع.