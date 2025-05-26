رفع السيرة الذاتية للعمالة المنزلية عبر “مساند”

البلاد ــ الرياض

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “رفع السيرة الذاتية” للعمالة المساندة (المنزلية) عبر منصة “مساند”، لتمكين أصحاب العمل من الاستفادة منها عند نقل خدمات العامل، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة؛ لتطوير قطاع استقدام العمالة المساندة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تُعد نموذجًا مبتكرًا لتسهيل اختيار العمالة بناءً على سيرهم الذاتية، وطلب نقل خدماتهم بطريقة سهلة وميسرة، حيث تتميز بكونها مؤتمتة بالكامل؛ ما يُسهم في تسهيل وصول أصحاب العمل إلى العمالة المساندة الموجودة داخل المملكة. وتتيح “مساند” خدمة رفع السيرة الذاتية للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، موضحًا فيها المهنة والخبرات المكتسبة؛ ما يتيح خيارات متعددة لأصحاب العمل للبحث على السير الذاتية والاختيار بناءً على المهارات والمهن، التي تتوافق مع احتياجاته، ويُسهم هذا الإجراء في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.

تأتي هذه الخدمة تماشيًا مع جهود الوزارة؛ الساعية لتطوير قطاع الاستقدام، حيث أطلقت في وقت سابق برامج متعددة لحفظ وحماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، من ضمنها برنامج حماية الأجور للعمالة المساندة، وبرنامج التأمين على العقود، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة ملزم لطرفي العقد، يحفظ الحقوق التعاقدية، ويحدد الالتزامات على الطرفين.

يُشار إلى أن منصة “مساند” هي المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام واستعراض السير الذاتية، والتعاقد مع العمالة المساندة في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين سائر الأطراف، إضافةً إلى المحافظة على حقوقهم.