حلول لمشكلات مستخدمي السيارات الصينية

البلاد – الرياض

عقدت وزارة التجارة اجتماعًا مع ممثلين لوزارة التجارة والسفارة الصينية في المملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمناقشة التحديات ووضع الحلول العاجلة لتلك التحديات التي تواجه المستهلك في قطاع السيارات المرتبطة بوكالات السيارات الصينية. واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي لمبيعات السيارات الصينية وخدمات ما بعد البيع، والتحديات القائمة المرتبطة بشكاوى المستهلكين، بهدف رفع مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، وبحث سبل تعاون مشتركة بين الجهتين في ظل تنامي مبيعات المركبات الصينية في المملكة.