تحضيرات متواصلة لاستضافة الدورة الـ21 من المؤتمر العام لـUNIDO في الرياض نوفمبر المقبل

البلاد- الرياض

تُواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تحضيراتها المكثفة لاستضافة الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، المقرر انعقادها في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر 2025.

وأطلقت الوزارة برنامجًا شاملًا للاستعداد لتنظيم الحدث، يشتمل على عدد من الاجتماعات التنسيقية، والزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلي المنظمة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف رفع مستوى التنسيق، وتعزيز تكامل الجهود والشراكة البناءة مع الـ UNIDO لإنجاح المؤتمر.

ويمثل استضافة المملكة لهذا الحدث محطة محورية في مسار قطاعها الصناعي، وفرصة إستراتيجية لتعزيز حضورها الدولي ودورها الريادي في قيادة الجهود العالمية نحو صناعة أكثر استدامة وابتكارًا، كما تتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات “رؤية 2030” بتنويع الاقتصاد، وتمكين التحول الصناعي في المملكة.

ويأتي تنظيم المملكة للمؤتمر في إطار شراكتها الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، التي تستهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير السياسات الصناعية، بما يسهم في طرح حلول مبتكرة تسرّع تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة إقليميًّا ودوليًّا.

يذكر أن المنظمة التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًّا لها، تستهدف تعزيز التعاون الدولي الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التنمية الصناعية في البلدان النامية.