بتوجيه من القيادة.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يوقع عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة

البلاد- الرياض
بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة؛ وذلك ضمن إطار مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات أمن المنشآت في مجال تنمية رأس المال البشري، ونقل المعرفة ورفع قدرات الأجهزة الأمنية في مسارات مكافحة المخدرات ومجالات التدريب وكذلك أمن المرافق الحيوية.
يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الشراكات الدولية مع الأجهزة النظيرة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م