الأولى

بتوجيه من القيادة.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يوقع عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة؛ وذلك ضمن إطار مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات أمن المنشآت في مجال تنمية رأس المال البشري، ونقل المعرفة ورفع قدرات الأجهزة الأمنية في مسارات مكافحة المخدرات ومجالات التدريب وكذلك أمن المرافق الحيوية.
يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الشراكات الدولية مع الأجهزة النظيرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *