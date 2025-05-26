النصر يتوج بطلاً لكأس النخبة للكرة الطائرة

البلاد- جدة
توّج فريق النصر بطلًا لكأس النخبة الـ(26) للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الاتحاد في جدة.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي : (25/16، 25/23، 25/20), وشهدت المباراة تفوقًا لفريق النصر، وفرض سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد المحكم، لينهيه بنتيجة (25/16).
وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة التنافس وتقارب الأداء بين الفريقين، إلا أن النصر حسمه في اللحظات الأخيرة بنتيجة (25/23), وفي الشوط الثالث واصل النصر تألقه وحسم الشوط لصالحه بنتيجة (25/20).
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي لاعبي النصر بالكأس والميداليات الذهبية، فيما سلم عضوا مجلس الإدارة باسم منقل ونايف رجب لاعبي الخليج الميداليات الفضية.
وجاءت الجوائز الفردية كالتالي: أفضل معد لاعب النصر خليل حجي. أفضل لاعب مركز ليبرو لاعب النصر أحمد مريط. أفضل لاعب في مركز 4، لاعب النصر عمر النجراني. أفضل لاعب شامل لاعب النصر كارلوس إدواردو. أفضل لاعب مركز 3، لاعب النصر أحمد المعبدي. أفضل لاعب مركز 3، لاعب الخليج حسن عبدالباقي. أفضل لاعب مركز 4، لاعب الخليج دانيال. أفضل لاعب مركز 2، لاعب الخليج كودي.