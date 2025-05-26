الكوادر الوطنية تتصدر خطة البيئة بحج 1446هـ

البلاد ــ جدة

رفع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مستوى الجاهزية التشغيلية، عبر خطة متكاملة ترتكز على التنظيم الاستباقي والجاهزية الميدانية وكفاءة الخدمات والكوادر الوطنية، واضعًا خدمة ضيوف الرحمن في صميم أولوياته. وعمل الفرع على إطلاق خطة تشغيلية محكمة؛ شملت تطوير وتحديث منظومتي المسالخ وأسواق النفع العام، إلى جانب دعم لوجستي موسَّع تمثَّل في تكليف نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مع توفير مركبات دعم فني وميداني، وذلك ضمن بيئة تشغيلية خضعت لمتطلبات فنية وصحية دقيقة، بما يضمن انسيابية الأداء وفاعلية الاستجابة خلال ذروة الموسم.

وشهدت مسالخ العاصمة المقدسة تجهيزات تشغيلية نوعية امتدت لتغطي خمس مناطق رئيسية تشمل غرب مكة والمعيصم والعكيشية وجنوب مكة (أ) وجنوب مكة (ب)، بطاقة استيعابية يومية تتجاوز 177 ألف رأس.

وفي الجانب الغذائي، أنهى الفرع تجهيز سوق الكعكية المركزي، الذي يُعد من أكبر الأسواق النوعية في العاصمة المقدسة، ويضم أربع صالات عرض متخصصة للخضار والفواكه والتمور والأسماك والطيور. وباشر فرع الوزارة تأمين وجبات الإعاشة لجميع المكلفين في الميدان، عبر نظام توزيع دقيق يراعي الجودة وسلامة الغذاء، ويوفر بيئة داعمة للكوادر التشغيلية، تضمن استمرارية الأداء على مدار الساعة. إلى ذلك، ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أعمال وخطط موسم الحج من خلال متابعة الحالة التشغيلية لأسواق النفع العام والمسالخ على مدار الساعة؛ للتأكد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية، إضافة إلى التحقق من وجود لائحة تتضمن أسعار الذبح في جميع المسالخ، ولوحات إرشادية للمستفيدين، مع تهيئة المداخل الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا للتقرير اليومي الصادر من الفرع، نفّذ فرع الوزارة مؤخرًا 985 جولة رقابية وإرشادية في سوق الأنعام والمسالخ، بوُجود المشرفين والأطباء البيّطريين، للكشف الظاهري على الأنعام في الحظائر، والتأكد من عملية تخزين الأعلاف، والتحقق من الامتثال للضوابط والاشتراطات، مع متابعة مواقع بيع الأغنام بالسيارات-الجالبة- والحرص على تواجدهم في الأماكن المخصصة لهم. وكشف التقرير عن ضبط وإصدار أكثر من 46 مخالفة وإنذار، منها ما يتعلق بعدم التقيّد بمستوى النظافة، وعرض الأنعام الهزيلة، ومخالفة نظام الرفق بالحيوان، وذلك من خلال تطبيق “ميداني”، حيث يعمل على اعتماد محاضر الضبط، مدعمةً بالصور والفيديوهات، وتحديد الموقع الجغرافي آليًا. وبيّن التقرير أعداد المذبوحات خلال الفترة في مسالخ المدينة المنورة، حيث تجاوزت 4332 رأسًا من الأنعام “أغنام وأبقار”، إضافة إلى وُجود مسؤولي تنظيم دخول وخروج المستفيدين.