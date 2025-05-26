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القيادة تهنئ رئيس جورجيا بذكرى يوم استقلال بلاده

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – جدة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جورجيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جورجيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
Alaa

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