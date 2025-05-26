الحملي تنافس في رالي باها اليونان الدولي

البلاد- الدمام

تستعد بطلة الراليات السعودية مها الحملي لخوض منافسات رالي باها اليونان الدولي- الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة (باها)- الذي ينطلق في نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى الحملي؛ التي تحتل حاليًا وصافة فئة SSV في الترتيب العام للبطولة، إلى تسجيل إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الحافلة، وتحقيق مركز متقدم في هذا الحدث العالمي المرموق.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لمسيرتها المتميزة في الراليات على المستويات المحلية والخليجية والإقليمية، حيث حققت خلالها العديد من الإنجازات باسم الوطن، وها هي اليوم تخوض أولى مشاركاتها على الساحة الأوروبية، في خطوة جديدة نحو العالمية.

وأعربت الحملي عن سعادتها بالمشاركة قائلة: إن مشاركتي في رالي اليونان تمثل نقلة نوعية في مسيرتي؛ كونه أول سباق لي في أوروبا. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه وطني وشركاء النجاح، وطموحي أن نكون ضمن المراكز الأولى في هذه المشاركة الدولية.”