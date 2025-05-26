الإقتصاد البنك السعودي الأول يطلق خدمة مبتكرة لتفعيل البطاقات بالشراكة مع “آيديميا للمعاملات الآمنة”

البلاد- الرياض أعلن البنك السعودي الأول عن إطلاق خدمة “التفعيل بدون لمس” ليكون أول بنك في المملكة يوفر هذه التقنية بالتعاون مع شركة “ آيديميا للمعاملات الآمنة”. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه. حيث تقدم خاصية “ التفعيل بدون لمس” تجربة متكاملة تمزج بين وسائل الدفع التقليدية والرقمية، مما يتيح للعملاء تفعيل بطاقاتهم الجديدة بسهولة عبر الجوال. وتعتمد هذه الخدمة على أنظمة مصادقة متطورة تضمن أمان العملية، مع التأكد من أن العميل وحده هو من يستطيع تفعيل بطاقته، بدون الحاجة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي أو الاتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح بندر الغشيان الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى الأول: ” يُسعدنا إطلاق خاصية “التفعيل بدون لمس” للمرة الأولى في المملكة، لنؤكد التزامنا بتوفير تجارب مصرفية أكثر أمانًا وسهولة. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وشراكتنا الممتدة مع شركة آيديميا IDEMIA- نواصل تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتوفير الحلول المصرفية لهم، وكذلك لنعزز من التحول الرقمي واهدافه في القطاع المصرفي داخل المملكة بكفاءة وفعالية عالية، حيث نرسخ من خلال هذه الشراكة معايير جديدة في تجربة العميل”. من جانبه، علق سيرينغ ديا- – Serigne DIA نائب رئيس خدمات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في آيديميا للمعاملات الآمنة: ” نتطلع لتعزيز شراكتنا مع “الأول” من خلال إطلاق هذه الخاصية المبتكرة، لأنهُ من المهم تسهيل تجربة العميل وتبسيطها قدر الإمكان، وهذا الأمر الآن له أهمية عالية للغاية. ويُجسّد فهم “الأول” العميق لاحتياجات العملاء المتطورة واتجاهات السوق نهجهم الذي يتمحور حول العملاء والتفكير المستقبلي. ومن خلال الوثوق بشركة آيديميا في تقديم حلول رقمية، يؤكد الأول معايير الجودة العالية التي يعتمد عليها في تقديمها من قبلنا.” وتأتي هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المشترك بين “الأول” وشركة آيديميا، حيث سبق أن تعاونا في إصدار بطاقات دفع صديقة للبيئة مصنوعة من مواد مُستدامة، بالإضافة إلى بطاقات مميزة حصرية مخصصة لعملاء البنك من ذوي الثروات العالية. مما يشير إلى التزام الطرفين المشترك بالابتكار وتقديم حلول مالية ملائمة للعملاء. يواصل البنك دوره في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في بناء اقتصاد رقمي قوي وآمن. ومن خلال توظيف أحدث التقنيات وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، يستمر “الأول” في أداء دور جوهري في تطوير القطاع المالي.