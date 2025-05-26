“الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي”و” لجنة الإعلام الرياضي القطري” يوقعان مذكرة تفاهم

بدر النهدي- جدة

وقعت لجنة الإعلام الرياضي بدولة قطر والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، صباح اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مشتركة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية من كلا الجانبين، وذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الإعلامي الرياضي الخليجي.

تأتي هذه المذكرة ضمن مبادرات لجنة الرياضة والشباب المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، الهادفة إلى دعم مجالات التكامل والتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق المؤسسي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإعلام الرياضي، بما يعكس الطموحات المشتركة للبلدين في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون التنائي في الإعلام الرياضي من خلال تبادل الخبرات, وتنفيذ مبادرات مشتركة, وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة, بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتمكين الكوادر المهنية، وتعزيز الحضور الخليجي في الساحة الإعلامية الدولية.

وفي تصريح له عقب التوقيع، قال السيد مبارك بن محمد البوعينين، أمين سر لجنة الإعلام الرياضي بدولة قطر: إن توقيع هذه المذكرة يجسد روح الأخوّة والتكامل بين الإعلاميين في قطر والسعودية، ويؤكد أهمية العمل المشترك في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى المحتوى الرياضي.

وأضاف: “نؤمن بأهمية تمكين الكوادر الإعلامية الشابة؛ ليكونوا أكثر قدرة على مواكبة التحديات الرقمية ومتطلبات الاحترافية لصناعة جيل.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جبر بن محمد الشايقي؛ عن بالغ سروره على هذا التعاون البناء مع الأشقاء في قطر، الذي يأتي في إطار المبادرات المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري: وأن الدوحة اليوم تحتضن لحظة تأسيس لشراكة استراتيجية نعتز بها؛ وأن الطرفين بتطلعون إلى تحويل هذه المذكرة إلى برامج واقعية تعود بالنفع على الإعلاميين والقطاع الرياضي في البلدين.

وأكدّ أن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة تعاون، بل دعامة قوية لتعزيز حضور إعلامنا في كبرى الفعاليات، ونموذج يُحتذى في العمل المؤسسي الخليجي الموحد، ونتطلع إلى توسيع هذا التعاون ليشمل مبادرات إقليمية ودولية أكبر.” وبموجب المذكرة، سيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة التنفيذ، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتفعيل البنود المتفق عليها بما يخدم مستقبل الإعلام الرياضي الخليجي والعربي.