الرياضة

الأهلي يتغلب على الرياض.. والشباب يعبر الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1446 هـ      26 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب الأهلي على مضيفه الرياض بهدف دون رد، في لقاء الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

سجل هدف الأهلي والمباراة الوحيدة اللاعب إيفان توني في الدقيقة 16 من عمر المباراة من ركلة جزاء، ليحسم وصافة ترتيب هدافي روشن خلف كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وأنهى الأهلي موسمه في المرتبة الخامسة برصيد 67 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 38 نقطة احتل بها المركز الحادي عشر.

كما فاز الشباب على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، وانتصر العروبة الهابط رسميًا إلى يلو على التعاون 3-2.

كما فاز الخلود- الذي ضمن البقاء على حساب الرائد- أول الهابطين هذا الموسم بنتيجة 2/1.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *