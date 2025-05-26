الأهلي يتغلب على الرياض.. والشباب يعبر الفيحاء

البلاد- جدة
تغلب الأهلي على مضيفه الرياض بهدف دون رد، في لقاء الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
سجل هدف الأهلي والمباراة الوحيدة اللاعب إيفان توني في الدقيقة 16 من عمر المباراة من ركلة جزاء، ليحسم وصافة ترتيب هدافي روشن خلف كريستيانو رونالدو لاعب النصر.
وأنهى الأهلي موسمه في المرتبة الخامسة برصيد 67 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 38 نقطة احتل بها المركز الحادي عشر.
كما فاز الشباب على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، وانتصر العروبة الهابط رسميًا إلى يلو على التعاون 3-2.
كما فاز الخلود- الذي ضمن البقاء على حساب الرائد- أول الهابطين هذا الموسم بنتيجة 2/1.
🔚 الأهلي ينتصر على الرياض بهدف دون مقابل
📺 شاهد هدف اللقاء
الرياض 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/mhedGweKOC
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025
🔚
الشباب ينتصر على الفيحاء بهدفين دون مقابل
📺 شاهد أهداف اللقاء
الفيحاء 0 × 2 الشباب
#دوري_روشن_السعودي #الفيحاء_الشباب | #SSC pic.twitter.com/N0i3B4zZVi
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025
بثنائية الخلود ينتصر على الرائد ⚽⚽
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الرائد_الخلود | #SSC pic.twitter.com/3nVvXmycIm
— SSC (@ssc_sports) May 26, 2025