إضافة خدمة شحن “ARPG” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتعزيز ربط المملكة بـ9 موانئ إقليمية ودولية

البلاد- الرياض

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن إضافة شركة “Evergreen” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “ARPG” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ مما يسهم في تعزيز الربط الملاحي بين المملكة والأسواق العالمية، وتأكيد مكانة الميناء المحورية، ويزيد تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ9 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل ميناء كلانج الماليزي، ولايم تشابانج في تايلند، وفونغ تاو في فيتنام، وكاوهسيونغ في تايوان، ويانتيان، ونينغبو، وشنغهاي بالصين، وأم قصر بالعراق، وجبل علي في الإمارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 9,466 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، إضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع.