50 موقعًا بالمدينة لإثراء تجارب ضيوف الرحمن

البلاد ــ المدينة المنورة

تتميز المدينة المنورة بإرثٍ تاريخي وديني وثقافي لارتباطها الوثيق بالسيرة النبوية الشريفة وأحد أماكن نزول الوحي على أفضل المرسلين، فهي من أهم الأماكن التي يُقبل الحجاج على زيارتها للصلاة بمسجد النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعد إحدى أهم المدن التي تزخر بالمواقع التاريخية التي لها ارتباط بالسيرة النبوية وشاهد على أحداث إسلامية تاريخية.

وتتنوع هذه المعالم التي تشمل 50 موقعًا حسب الخريطة التي أصدرها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بدءًا بالمسجد النبوي، بوصفه أبرز المعالم التي تحتضنها المدينة المنورة، ومقصدًا لزائريها المسلمين من البلدان جميعهم, إضافة إلى بقيع الغرقد، ومتحف بستان الصافية، ومعرض عمارة المسجد النبوي، والمعرض الدولي للسيرة النبوية، إلى جانب العديد من المساجد التاريخية البارزة التي ما زالت قائمة، ويعود بناؤها إلى عهد النبوة، من بينها مسجد المصلى “الغمامة”، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم أجمعين- ومسجد السجدة، ومسجد الإجابة، ومسجد السقيا، ومسجد المنارتين، ومسجد بني حرام، إلى جانب مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ومسجد الفتح، ومسجد الراية، ومسجد بني حارثة، ومسجد الشيخين، ومسجد الجمعة، إضافة إلى مسجد قباء، وغيرها من المساجد التي ترتبط بسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وتحتوي المدينة المنورة على معالم أثرية عديدة، من أبرزها جبل سلع، وجبل عينين “الرماة” ومقبرة شهداء أحد، والآبار القديمة التي ما زالت قائمة، وأعيد تأهيلها ضمن مشروع تطوير وتأهيل المواقع التاريخية بالمنطقة، من بينها بئر الخاتم “أريس” وبئر عذق، وبئر العهن، وبئر غرس، وبئر الفقير، وقصر عروة، والجماوات، وعدد من الأودية التي تعدّ معالم طبيعية لها ارتباط بأحداث شهدتها المدينة المنورة في عهد النبوة والعصور اللاحقة.