وزير الاتصالات يتفقد ميدانيًا جاهزية القطاع التقني وشبكات الاتصالات لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن

البلاد- الرياض
وقف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ميدانيًا على مستوى الجاهزية الرقمية وجاهزية شركات الاتصالات لموسم حج 1446هـ، في إطار استعدادات المملكة لتقديم تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.
واطلع على تكامل الجهود التقنية والتشغيلية التي تقودها منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق تجربة ميسرة للحجاج وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات.
وبعد زيارته لمواقع شركات الاتصالات والتقنية الوطنية: الاتصالات السعودية وموبايلي، وزين وتوال، والاطلاع على أداء الشبكات، وخطط التشغيل والطوارئ.
وأكد أن هذه الاستعدادات والجاهزية هي ثمرة للدعم والتمكين من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على تقديم خدمات استثنائية لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الوطنية في تعزيز موثوقية الاتصالات، ودعم الربط الرقمي عالي الكفاءة في المواقع ذات الكثافة العالية داخل المشاعر المقدسة، وتمكين الجهات الحكومية والخدمية كافة من تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن.
وشهدت البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة تطورًا نوعيًا هذا العام، إذ تجاوز عدد المحطات المخصصة لخدمة الحجاج والمزودة بتقنيات الجيل الخامس والجيل الرابع أكثر من (9000) بزيادة تتجاوز (6)% عن حج العام الماضي.
وفي جانب الربط الشبكي، عُزز أكثر من ألفي كيلومتر من شبكة الألياف الضوئية داخل المشاعر بزيادة بلغت (7)% عن العام السابق، إلى جانب توفير أكثر من (10,500) نقطة واي فاي مجانية لخدمة الحجاج, وخصص القطاع أكثر من (4000) من المواهب الرقمية والمهندسين التقنيين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.