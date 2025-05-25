“وادي جدة” بجامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية لتوطين الصناعات الطبية مع “الطرق الطبية الحديثة”

في خطوة نحو تعزيز توطين الصناعات الطبية والدوائية، وقعت شركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بشركتها “الترياق الأولى الطبية”، اتفاقية تعاون في مجال بيع المنتجات مع شركة “الطرق الطبية الحديثة”، وذلك يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.
وتهدف شركة “الترياق الأولى الطبية” إحدى شركات “وادي جدة” إلى تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات ذات أثر طبي واقتصادي ملموس من خلال تطوير، تسجيل، وتسويق منتجات الرعاية الصحية المتنوعة، بما في ذلك المنتجات الطبية، الدوائية، والعشبية.
وأوضح المشرف العام على شركة الترياق الأولى الطبية، الأستاذ الدكتور نبيل عبدالحفيظ الحكمي، أن الهدف الرئيسي من الشراكة الإستراتيجية يتمثل في المساهمة الفعّالة في تطوير وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في المملكة، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم منتجات طبية ودوائية ذات قيمة مضافة للسوق السعودي، وأن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لمشاريع مشتركة عديدة في المجال الصحي، تسهم بدورها في تعزيز الأمن الطبي والدوائي في وطننا الغالي.
من جانبه، أعرب المدير العام لشركة الطرق الطبية الحديثة، الأستاذ عبدالرحمن بن طارق الشهري، عن فخره بهذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة الترياق الأولى الطبية، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون المشترك في مجال تطوير وتوطين المنتجات طبية ودوائية ذات قيمة مضافة، وذلك لتحقيق نجاح مشترك ينعكس إيجابيًا على مصلحة الوطن والمواطن.
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