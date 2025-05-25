الأولى الرياضة للمشاركة بالمونديال| مُلاك الهلال يطلبون” رونالدو”.. والإدارة توافق بشروط

محمد النجيري- الرياض

طرح مُلاك نادي الهلال- رسميًا- على إدارة الرئيس فهد بن نافل رغبتهم في مشاركة النجم الأسطوري رونالدو مع فريق الهلال في كأس العالم للأندية. الإدارة الهلالية ناقشت رغبة الملاك على مضض؛ حيث اشترطت عدم تميز رونالدو بنفس المزايا، التي يجدها في النصر؛ مثل شارة القيادة، وفرض بعض الشروط؛ كالمشاركة أساسيًا، أو الطلب بمشاركة لاعبين معينين في التشكيلة الأساسية بجانبه، على أن تترك مشاركته- هو شخصيًا- للمدرب الجديد للهلال. وأمام شروط إدارة ابن نافل، طلب مُلاك النادي وقتًا لإجراء المشاورات اللازمة، وإبداء الرأي. يشار إلى أن رغبة المًلاك في مشاركة قوية للهلال في مونديال الأندية العالمي؛ أدت لطرحهم عددًا من الأفكار؛ مثل استعارة بعض نجوم الدوري السعودي للمشاركة مع الهلال؛ لسد الخانات الضعيفة في تشكيلة الزعيم.