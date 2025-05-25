“روشن”: ابتكارات متطورة للقطاع العقاري

البلاد – الرياض

أطلقت “مجموعة روشن”، المطور العقاري متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، برنامج “روشن نكست”، الذراع الابتكاري للمجموعة، الذي يستهدف تطوير تجارب تتمحور حول الإنسان من شأنها تعزيز التعاون ووضع معايير جديدة في القطاع العقاري.

وسيقود البرنامج مسيرة الابتكار من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء وتبنّي أحدث التقنيات وتسريع تحويل الأفكار إلى حلول لمستقبل التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤيتها في ترسيخ مكانتها مطوّرًا عقاريًا يقود الابتكار النوعي في القطاع .

ويؤكد إطلاق البرنامج التزام المجموعة بالابتكار بصفتها ركيزةً أساسيةً من ركائزها الإستراتيجية، حيث أطلقت مؤخرًا “تجربة روشن المتنقلة” التفاعلية، ونسختان من “روشن هاكاثون”، ومبادراتها لتسريع الشراكات مع أبرز مراكز الابتكار الرائدة محليا وعالميا ، ودعم المشاريع الناشئة المرتكزة على التحول الرقمي