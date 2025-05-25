دعم المنصات بأحدث الأجهزة التقنية .. الجوازات: وصول 890,883 حاجاً عبر المنافذ الدولية إلى السعودية

البلاد ــ الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (890,883) حاجًا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأول الجمعة.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (846,415) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41,646) حاجًا، وعدد (2,822) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

إلى ذلك يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماته الدعوية والإرشادية والميدانية لضيوف الرحمن، ضمن الخطة التشغيلية الشاملة لموسم الحج، في الجوامع الكبرى، والمساجد التاريخية، والمركز الشامل بساحات المسجد النبوي الشريف، التي تشهد توافدًا كبيرًا من الحجاج خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

وتوزعت مهام الكوادر المشاركة على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين في أقسام الرجال والنساء، وتقديم التوعية الدينية والإرشادات بعدة لغات، إلى جانب الإشراف على تجهيز المساجد بالخدمات الأساسية، وتهيئة خدمات سقيا المياه، وتوفير المصاحف، والعناية بالمرافق العامة.

وتشمل الجهود تهيئة الجوامع لاستقبال المصلين قبل أوقات الصلاة، ومتابعة انسيابية خروجهم في أوقات الذروة، لضمان السلاسة والتنظيم في إطار بيئة روحانية آمنة ومهيأة، تتيح للحجاج أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

وتأتي هذه الجهود بهدف تقديم خدمات نوعية تعزز من راحة ضيوف الرحمن وتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يُسر واطمئنان.