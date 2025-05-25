المحليات

تعاون سعودي – تركي لمحاربة التطرف والغلو والتصدي لقضايا الإرهاب

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1446 هـ      25 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – الرياض
وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، اليوم، مذكرة تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية.
وتتضمن المذكرة التعاون في إبراز وسطية الإسلام وسماحته، والتصدي للفكر المتطرف والغلو وقضايا الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة، والتنسيق في المشاركات الدولية ذات الصلة بالشؤون الإسلامية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة، وتركيا، وحرص البلدين الشقيقين على تفعيل أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها الشؤون الإسلامية.

Alaa

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