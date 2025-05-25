بعد سحب القرعة| مواجهات نارية في بطولة كأس العرب 2025

بدر النهدي- جدة
أسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي أجريت في الدوحة مساء الأحد، عن مواجهات نارية في البطولة التي سيقام في دولة قطر من الفترة 1 ديسمبر الى تاريخ 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا؛ منها 9 منتخبات ستخوض النهائيات بشكل مباشر، وهم المنتخب السعودي والمنتخب المصري والمنتخب القطري والمنتخب الجزائري و المنتخب التونسي والمنتخب المغربي وكل من منتخب الأردن و الإمارات والعراق.
فيما سيخوض 12 منتخبًا عربيًا التصفيات للتأهل الى النهائيات؛ ليكتمل نصاب الستة عشر منتخبًا؛ حيث سيتواجه المنتخب السوري مع منتخب جنوب السودان، وسيواجه المنتخب العماني منتخب الصومال، فيما سيخوض المنتخب الفلسطيني مواجهه ضد منتخب ليبيا، وسيلعب منتخب اليمن ضد منتخب جزر القمر، وسيخوض المنتخب البحريني مواجهه ضد منتخب حيبوتي، وسيلاقي المنتخب الكويتي منتخب موريتانيا، وأخيرًا سيواجه المنتخب اللبناني المنتخب السوداني.
وستلعب النهائيات في قطر على ستة ملاعب؛ حيث سيكون الافتتاح على ملعب البيت، وستختم البطولة في استاد لوسيل.
ومن المقرر أن تقام بقية المباريات على ملعب استاد خليفة الدولي، واستاد احمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974.
يذكر أنه جرى توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي (دور الثمانية)، وسط منافسة قوية على التأهل للمباراة النهائية.
مجموعات كأس العرب 2025
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المجموعة الأولى: قطر – تونس – الفائز من مباراة سوريا Vs جنوب السودان – الفائز من مباراة فلسطين Vs ليبيا.
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المجموعة الثانية: المغرب – السعودية – الفائز من مباراة عمان Vs الصومال – الفائز من مباراة اليمن Vs جزر القمر.
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المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – الفائز من مباراة الكويت Vs موريتانيا.
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المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – الفائز من مباراة البحرين Vs جيبوتي – الفائز من مباراة لبنان Vs السودان.