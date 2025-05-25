المدرب أحمد بن نصيب لـ”البلاد”: دوري روشن مصنف عالميًا.. وغضب جمهور النصر والهلال” مبرر”

الرياض- غدير عبدالله الطيار

شهد الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024–2025 إثارة وحماسًا وندية في أغلب جولاته ومبارياته.

هذا التميز أهَّل الدوري السعودي للمحترفين؛ لاحتلال المركز الـ 26 عالميًا، وذلك في قائمة تصنيف قوة الدوريات والأندية، التي تعدها شركة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصاءات الرياضية.

ويعتبر تصنيف أوبتا للدوريات والأندية، أحد أهم التصنيفات العالمية، التي تصدر سنويًا، حيث يتم بناء النتائج على قاعدة بيانات كبيرة، تمتلكها الشركة في عالم كرة القدم.

وعن الدوري السعودي والتنافس والندية التي ميزت منافساته هذا الموسم، تحدث لـ”البلاد” المدرب الوطني أحمد بن نصيب؛ حيث قال: لا شك أن الدوري السعودي خطا خطوات ثابتة نحو العالمية، وبات متابعًا من قبل العالم؛ نظرًا لوجود نجوم عالميين في أغلب الأندية، ما أضفى التنافس والإثارة على لقاءاته، ناهيك عن التواجد الجماهيري المميز لكل الأندية.

وأضاف بن نصيب: من المهم جدًا للأندية أن تحدد ما تريد تحقيقه قبل بداية الوسم الرياضي، فمثلًا هدف الاتحاد كان واضحًا وهو التتويج بلقب دوري روشن؛ لذا نافس بقوة منذ الجولات الأولى، وساعده تفرغه التام للمنافسات المحلية؛ سواء الدوري أو كأس الملك. أما الأهلي؛ فكان من الواضح تركيزه على دوري أبطال آسيا للنخبة، وتحقيق مركز جيد في الدوري، وهذا ما تحقق له.

وأردف: كما أن القادسية، هو الآخر قد نجح في إعادة شخصية نادي القادسية من جديد كمنافس قوى يحسب له ألف حساب، وأعتقد أن ما حققه القادسية من دخوله المربع الذهبي لدوري روشن، ووصوله لنهائي كأس الملك، خير دليل على تحقيقه ما خطط له قبل بداية الموسم.

وختم ابن نصيب بالقول: جماهير قطبي العاصمة النصر والهلال لها الحق في الغضب؛ كون الفريقين خرجا من الموسم بخفي حنين، وأعتقد أن الناديين سيشهدان تعديلات جوهرية في قائمة لاعبيهما في الموسم المقبل.