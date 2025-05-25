 القادسية يتوج ببطولتي دوري تحت 18 وتحت 17 عامًا

الدمام-البلاد

توج الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بعضو مجلس الإدارة نعيم البكر، ونائب رئيس لجنة المسابقات عبدالله الدخيل، فريقي القادسية تحت 18 وتحت 17 سنة ببطولتي دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الممتازة للفئات السنية، وذلك عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة.

جاء تتويج فريق القادسية تحت 18 سنة بعد فوزه على فريق جدة بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى تحت 18 سنة.

سجل أهداف القادسية كل من منصور منشي (هدفين) وعمار هاجوج.

أما فريق القادسية تحت 17 سنة، فتم تتويجه عقب نهاية مباراته أمام فريق هجر، التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وانتهت بانتصار القادسية بنتيجة كبيرة قوامها 6-0.

سجل أهداف اللقاء كل من مهند القضيبي (هدفين)، ومحمد القحطاني، ومهند جيزاني، وخوسيه ميكولتا، والكولومبي بلانتا.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للموسم الاستثنائي الذي قدمته فئات القادسية السنية، تأكيدًا على العمل المتكامل في مختلف الجوانب الفنية والإدارية بالنادي.