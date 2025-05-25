القادسية بطل درع التميز العام في المصارعة لموسم 2024-2025

البلاد- الدمام

حقق فريق القادسية للمصارعة إنجازًا مميزًا في بطولة كأس وزير الرياضة للمصارعة، بعد أن حصد لاعبوه 11 ميدالية متنوعة في فئتي الرومانية والحرة، إلى جانب درع التميز العام في الموسم الجاري 2024-2025.

ففي فئة المصارعة الرومانية، تألق الأبطال: محمد مصطفى، عبدالله طارق، وحمد طارق بتحقيقهم الميداليات الذهبية، وعلي مجرشي نال الميدالية الفضية، فيما أحرز ماجد مجرشي وفهاد المسعري البرونزية.

أما في فئة المصارعة الحرة، فقد واصل أبطال القادسية تميزهم:

عبيد مجرشي حقق الميدالية الفضية، ونال مبارك الجناع ومحمد مصطفى البرونزية.

وبهذا الإنجاز، بلغ إجمالي الميداليات 11، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية، وست ميداليات برونزية.

كما تُوِّج نادي القادسية بجائزة أفضل فريق للمصارعة الرومانية لموسم 2024-2025، إلى جانب جائزة أفضل جهاز تدريبي في البطولة، تأكيدًا على جودة العمل الفني والإداري داخل الفريق، كما حصل عبدالله طارق على جائزة أفضل لاعب في البطولة.