“العلا وجدة يونايتد والأهلي” يتوجون بذهب 3×3 للسلة

البلاد- جدة
اختتمت في المدينة المنورة، آخر منافسات كرة السلة السعودية لموسم 2024-2025 عبر بطولة 3×3 لفئات الرجال والشباب، والسيدات، التي أقيمت بنظام التجمع في المسرح الروماني بحديقة الملك فهد.
وقد وصل فريقا الأهلي والعلا للمباراة النهائية في فئة الرجال، بعد تخطيهما لفريقي الخليج ومضر21-10، و21-12، ثم استطاع فريق العلا تحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي في النهائي21-11.
وفي فئة السيدات، تمكنت سيدات النصر وسيدات جدة يونايتد من الوصول للمباراة النهائية، بعد تخطيهما لفريقي القادسية وجدة.
وفي المباراة النهائية تمكنت سيدات فريق جدة يونايتد من الظفر باللقب بعد الفوز على سيدات النصر21-20.
وفي فئة الشباب، توج الأهلي باللقب بعد فوزه على النصر في النهائي 12-11.