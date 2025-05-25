” الخويطر والدحيليب والشمراني” يهدون السعودية ذهب دورة الألعاب العالمية للأساتذة في تايبيه

البلاد- جدة

واصل أخضر الأساتذة تألقه في دورة الألعاب العالمية للأساتذة في تايبيه، بإضافة ثلاث ذهبيات جديدة إلى رصيد المملكة في منافسات اليوم؛ لترتفع الحصيلة وتؤكد مكانة السعودية، كأحد أبرز المشاركين في هذا المحفل العالمي.

وفي منافسات الترايثلون، خطف اللاعب ريان الخويطر الأضواء بتحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد سباق صعب، جمع بين السباحة والدراجات والجري؛ ليؤكد حضوره القوي في واحدة من أصعب الرياضات وأكثرها تحديًا.

وفي تصريح خاص عبّر ريان الخويطر عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: أشعر بالفخر الكبير بأن أهدي هذه الميدالية الذهبية لوطني الغالي.

وفي منافسات رفع الأثقال، أحرز علي الدحيليب الميدالية الذهبية في وزن 81 كجم، بعد أداء متميز أكد فيه تفوقه على منافسيه، بينما تمكن البطل عبدالله الشمراني من انتزاع الذهب في وزن +91 كجم في إنجاز قوي عزز حضور فريق رفع الأثقال السعودي في البطولة.

وأعربت إدارة اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة بقيادة محمد أحمد بوعلي، وبدعم الدكتور زايد الطويرقي عن فخرها الكبير بما حققه أبطال المملكة اليوم، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الرياضيين السعوديين برفع راية الوطن عاليًا وتجسد الرؤية الوطنية التي تضع الرياضة في مقدمة أولوياتها.