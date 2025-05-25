الأمير فهد بن جلوي يُكرّم الفائزين بجوائز حفل ذروة سنام 2025

البلاد- الرياض
كرّم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين بجوائز حفل “جائزة ذروة سنام 2025″، الذي أقيم أمس السبت على ميدان الجنادرية بمدينة الرياض.
وتُوّج المضمر ماجد بن محمد المري، بجائزة مضمر الموسم ومبلغ (500,000) ريال، وجاءت جائزة هجان الموسم من نصيب الهجان سليمان بن معوض الجهني ومبلغ (500,000) ريال، ونال المصور حمد آل ماضي جائزة أفضل صورة فوتوغرافية ومبلغ (100,000) ريال بحصوله على المركز الأول، وحل ثانيًا فارس العجلان، ونال مبلغ (30,000) ريال،
وفي المركز الثالث عبدالمجيد المجلي، وحصل على مبلغ (20,000) ريال، فيما ذهبت جائزة أفضل تغطية في سناب شات لفهد آل ماضي، ونال مبلغ (100,000) ريال، وفي المركز الثاني أيمن المدني، وحصل على مبلغ (30,000) ريال، وثالثًا مبارك الدفين، ونال مبلغ (20,000) ريال.
ونال حمد الصويلحي، جائزة أفضل مؤثر، وحصل على مبلغ (100,000) ريال، وثانيًا حمد الجميلة، ونال مبلغ (30,000) ريال، وفي المركز الثالث علي العنزي، وحصل على مبلغ (20,000) ريال.
وشهد الحفل تكريمًا خاصًا لأصحاب الإنجازات الخارجية الذين مثلوا المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية، وكذلك تكريم داعمي الميادين، الذين قدموا الدعم اللوجستي والمادي لضمان استمرارية وتطور السباقات والفعاليات.