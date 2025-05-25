استعرض استعداد المنظومة لموسم الحج| نائب أمير مكة يطّلع على جاهزية التقنيات الرقمية بـ”المشاعر”

البلاد- جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة اليوم (الأحد)، اجتماعًا بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، يرافقه عدد من قيادات منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، للاطلاع على جاهزية التقنيات الرقمية والشبكات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ.

واستعرض الاجتماع استعداد المنظومة لموسم حج 1446هـ، التي تسهم بدور رئيس في تمكين الجهات الحكومية والخدمية من تقديم خدمات عالية الكفاءة للحجاج، من خلال تسخير البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها؛ بهدف تسهيل رحلة الحاج، وضمان سلامته، وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج.

وشهدت البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، تطورًا نوعيًا خلال موسم حج هذا العام، حيث تجاوزت عدد المحطات المخصصة لخدمة الحجاج والمزودة بتقنيات الجيلين الرابع والخامس أكثر من 9 آلاف محطة، بزيادة تفوق 6% مقارنةً بموسم حج العام الماضي.

وفي جانب الربط الشبكي، جرى تعزيز أكثر من ألفي كيلو متر من شبكة الألياف الضوئية داخل المشاعر، بزيادة بلغت 7% عن العام السابق، إلى جانب توفير أكثر من 10,500 نقطة واي فاي مجانية لخدمة الحجاج، كما ارتفعت سرعة الإنترنت المتنقل في مكة المكرمة لتصل إلى متوسط 219 ميجابت/ث ما يعني أنها تمثل ضعفي المتوسط العالمي.

وعلى مستوى التقدم في مشاريع البنية الرقمية في منطقة مكة المكرمة، تناول الاجتماع التحول الكبير في خدمات النطاق العريض اللاسلكي، حيث ارتفع عدد المنازل المغطاة بالإنترنت في القرى والهجر من 16 ألف مسكن في عام 2017، إلى أكثر من 96 ألف مسكن في 2025، بنسبة نمو تفوق 500%، ويُستهدف الوصول إلى تغطية 140 ألف مسكن بنهاية عام 2026، ما يمثل 92% من إجمالي المساكن.

أما على مستوى شبكة الألياف الضوئية في المدن، فقد تضاعف عدد المساكن المغطاة من 462 ألف مسكن في عام 2017، إلى أكثر من مليون مسكن حتى الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 122%, ويُستهدف تغطية نصف مليون مسكن إضافي بحلول 2027.