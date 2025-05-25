أمير الشرقية يُدشن مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز” لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد – الدمام
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز”، التي تنظمها جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة؛ لتقديم خدمات متعددة لضيوف الرحمن القادمين للمملكة عبر منافذ المنطقة الشرقية.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز”، التي تنظمها جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة؛ لتقديم خدمات متعددة لضيوف الرحمن القادمين للمملكة عبر منافذ المنطقة الشرقية.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية وطنية تُجسد القيم الراسخة التي تقوم عليها المملكة، مشيرًا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- تسخّر كافة الإمكانات وتحرص على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة ويؤكد مكانتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.جاء ذلك خلال استقبال سموه، لرئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد، يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة.
وقدّم رئيس المجلس عرضًا عن المبادرة التي تهدف إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية في المنطقة الشرقية، وتقديم حزمة من الخدمات اللوجستية والإنسانية، بما يسهم في تيسير رحلتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وبيّن أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات المعنية في المملكة لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لضيوف الرحمن، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله- وحرصها الدائم على تسخير كل الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وفي ختام اللقاء، ثمن الدكتور العيد دعم سمو أمير المنطقة الشرقية واهتمامه الدائم بالمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يُعد ركيزة أساسية في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.