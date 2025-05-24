وصول 891 ألف حاج من خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (السبت)، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ حوالي 891 ألفاً، وذلك حتى نهاية يوم أمس (الجمعة) 25/ 11 / 1446هـ.
وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (846,415) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41,646) حاجًا، وعدد (2,822) حاجًا عبر المنافذ البحرية.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
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